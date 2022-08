“Schlecht gemacht und mit sozialer Schieflage“ : Esra Limbacher (SPD) attackiert Habeck wegen Gasumlage

Berlin/Saarland Die geplante Gasumlage sorgt für Zoff innerhalb der Ampelkoalition. Scharfe Kritik an den Plänen aus dem Haus von Minister Habeck (Grüne) kommt auch vom SPD-Bundestagsabgeordneten Esra Limbacher aus dem Saarland.

Der Bundestagsabgeordnete Esra Limbacher (SPD) hat die geplante Gasumlage scharf kritisiert. „Die Gasumlage ist weder intelligent noch fair“, erklärte Limbacher. Er moniert vor allem, dass dadurch Verluste sozialisiert und Gewinne privatisiert würden. „Statt ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen, heizt die Gasumlage so die Inflation weiter an und steigert die Rezessionsgefahr“, so der mittelstandspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion weiter.