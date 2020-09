SPD-Kanzlerkandidat wird wegen Cum-Ex und Wirecard im Bundestag befragt : Scholz pariert die Attacken mit stoischer Ruhe

Bundesfinanzminister Olaf Scholz hat gestern im Finanzausschuss eingeräumt, dass er sich in seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister zwei weitere Male mit Eigentümern der in Cum-Ex-Geschäfte verwickelten Warburg-Bank getroffen hatte. Zunächst hatte er nur von einem Treffen gesprochen. Der Bank wurden hinterher Steuernachforderungen in Millionenhöhe erlassen, womit der SPD-Kanzlerkandidat ebenso wenig zu tun haben will, wie mit der üppigen Wahlkampfspende, die die Hamburger SPD kurz danach von der Bank erhielt. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin Der SPD-Kanzlerkandidat muss sich wegen Cum-Ex und Wirecard im Bundestag peinliche Fragen gefallen lassen.

Fakt ist, dass die Behörde darauf kurz nach dem Gespräch im Bürgermeisterbüro verzichtete und auch 2017 auf weitere 43 Millionen Euro an Rückzahlungen verzichten wollte, was aber dann am Einwand des Bundesfinanzministeriums unter seinem damaligen Chef Wolfgang Schäuble (CDU) scheiterte. Fakt ist, dass Scholz in der Sitzung des Finanzausschusses am 1. Juli nur einen Termin mit den Warburg-Vertretern eingeräumt hat. Nun gibt er zu, dass es zwei weitere Treffen gab. Medien hatten das zuvor enthüllt. Er habe das nicht erwähnt, weil er sich weder an die Termine noch an die Themen erinnert habe, sagt der Minister. Paus spricht hinterher von „voller Amnesie“, also Gedächtnisverlust, des Kanzlerkandidaten.