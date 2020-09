Essen und Trinken : Saarbrücker Studie zeigt Trend zu Bio in Corona-Krise

Saarbrücker Studie zeigt Trend zu Bio in Corona-Krise

Mehr Kunden sind während der Coronakrise an Bioprodukten interessiert. Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarbrücken In der Corona-Krise ist bei vielen Bundesbürgern das Bedürfnis gewachsen, mehr Lebensmittel aus der regionalen Produktion zu kaufen. Das hat eine Studie des Instituts für Handel und Internationales Marketing an der Universität des Saarlandes ergeben.

An der Studie beteiligten sich im Juni 502 Teilnehmer aus unterschiedlichsten Bevölkerungsschichten. „Im Vergleich zu Zeiten vor Corona sind mehr Kunden an der Herkunft der Produkte interessiert – immerhin knapp die Hälfte aller Befragten“, sagte Institutsdirektors Bastian Popp. Zudem gaben 43,8 Prozent an, dass sie infolge der Corona-Pandemie bereit seien, für regionale Produkte mehr zu zahlen.