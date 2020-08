Kaufentscheidungen in Corona-Krise : Scholz lehnt Verlängerung der Steuersenkung ab

Kaufentscheidungen in Corona-Krise

Berlin Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Verlängerung der Mehrwertsteuer-Senkung abgelehnt. Eine Verlängerung um ein weiteres halbes Jahr hatte zuvor der Bundesverband Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen gefordert.

„Wir haben uns dazu entschieden, sie zu befristen, und das ist auch richtig so“, sagte Scholz in einem Interview mit dem Sender SWR. Es gehe darum, einen Effekt auszulösen, dass Kauf-Entscheidung nicht auf die lange Bank geschoben werden. „Meine Einschätzung ist, dass die Entscheidung, ob man sich zum Beispiel eine neue Waschmaschine kauft oder einen neuen Fernseher, eine ist, die man in sechs Monaten treffen kann.“ Es sei bereits eine leichte wirtschaftliche Erholung zu spüren, das würde mit einer Verlängerung eher konterkariert, sagte Scholz. „Wichtig ist, dass man am Anfang sagt, wann Schluss ist.“ Diskussionen über eine Verlängerung würden auch Kauf-Entscheidungen hinauszögern.