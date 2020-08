SPD-Kanzlerkandidatur : Grüne Bremser, dunkelrote Treiber

Berlin Wie die möglichen Bündnispartner auf die Nominierung von Olaf Scholz als SPD-Kanzlerkandidat reagieren.

Erst das rot-rot-grüne Plädoyer von SPD-Chefin Saskia Esken, dann die Kür von Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten – Grüne und Linkspartei reagieren unterschiedlich auf die aktuelle Entwicklung bei den Sozialdemokraten. Die einen bremsen, die anderen fühlen sich als Treiber. Für seine Partei ändere die Scholz-Kandidatur „gar nichts“, hatte Grünen-Chef Robert Habeck schon kurz nach Bekanntwerden der Personalie am Montag gesagt. Auch die Verlockung eines künftigen Linksbündnisses womöglich sogar unter grüner Regie ließ Habeck unbeeindruckt an sich abperlen: Alle wahlstrategischen Fragen werde man dann beantworten, „wenn wir es für richtig halten“.

Tatsächlich unterscheidet sich die Versuchsanordnung bei Grünen und SPD fundamental, um bei der Bundestagswahl in gut einem Jahr maximale Erfolge zu erzielen. Während die Genossen in der frühzeitigen personellen Festlegung eine Tugend sehen, soll bei den Grünen alles auf den letzten Drücker geschehen. Es gilt als sicher, dass Habeck und die Co-Vorsitzende Annalena Baerbock die Spitzenkandidatur unter sich ausmachen werden. Voraussichtlich aber erst weit im nächsten Jahr, um die politische Konkurrenz so lange wie möglich im Unklaren zu lassen. Das hat auch mit der Frage zu tun, ob der grüne Spitzenkandidat Kanzlerkandidat sein soll. Derzeit würde wohl niemand daran Anstoß nehmen. In den Umfragen lag man in den letzten Monaten stets vor der SPD. Aber das kann sich auch wieder ändern. Eine grüne Kanzlerkandidatur wäre dann eher ein Lacher als Kracher.