SZ-Redaktionsgespräch : Parteilinker Mützenich lobt Scholz in höchsten Tönen

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich beim Redaktionsgespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Im SZ-Redaktionsgespräch bezeichnet der SPD-Fraktionschef den Kanzlerkandidaten als gute Wahl gerade für ein rot-rot-grünes Bündnis.

Rolf Mützenich gehört zum erlesenen Kreis von nur fünf Personen, die den Überraschungscoup eingefädelt haben. Da verwundert es nicht, dass der SPD-Fraktionschef beim SZ-Redaktionsgespräch bemüht ist, die frühzeitige Nominierung von Olaf Scholz zum SPD-Kanzlerkandidaten als gute Entscheidung zu verkaufen. Der Zeitpunkt der Bekanntgabe – gut ein Jahr vor der Bundestagswahl – sei genau der richtige gewesen: Corona-Krise hin oder her.

Dass man der SPD nun vorwirft, gerade in dieser Zeit quasi den Wahlkampf einzuläuten, lässt Mützenich nicht gelten. Andersherum werde ein Schuh daraus: „Offensichtlich müssen jetzt ja andere Kandidaten die Corona-Krise nutzen, um zu dokumentieren, dass sie regierungsfähig sind. Das brauchen wir nicht.“ Damit spielt er besonders auf CSU-Chef Markus Söder an, dem heimliche Ambitionen aufs Kanzleramt nachgesagt werden – ebenso wie eine Selbstinszenierung als großer Macher in der Krise.

Das habe der SPD-Kandidat Scholz nicht nötig, meint Mützenich. Dessen Unterstützung für den amtierenden Finanzminister ist keineswegs selbstverständlich. Anders als Scholz gehört Mützenich dem linken Flügel der Partei an. Und der wiederum hatte in der Vergangenheit oftmals seine Probleme mit Scholz. Der einstige SPD-Generalsekretär war ein maßgeblicher Architekt der Agenda 2010, die gerade die Parteilinke für den heftigen Absturz der SPD in der Wählergunst verantwortlich macht.

Doch davon will Mützenich nichts mehr wissen: „Ich neige nie dazu, das an Personen festzumachen“, sagt er auf die Frage, ob Scholz in den Augen der Wähler nicht zu stark für die harten Arbeitsmarktreformen der Agenda stehe. Ein Parteitag und die Länder hätten den damaligen Kurs ebenso unterstützt, argumentiert Mützenich. Und inzwischen hätten sich die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland ohnehin geändert – etwa in Hinblick auf die Arbeitslosenzahlen. Andere – klassisch sozialdemokratische – Inhalte stünden nun im Fokus. Dieser Wandel in der Ausrichtung betreffe ebenso den künftigen Kanzlerkandidaten: „Olaf Scholz ist jetzt auch jemand, der sehr stark für das neue Sozialstaats-Konzept der SPD steht.“ Da gehe es etwa um eine Kindergrundsicherung, um ein Recht auf Weiterbildung.

Doch ist die Agenda-Zeit wirklich überwunden? Fakt ist: Beim Basis-Votum für den Parteivorsitz unterlag der Vizekanzler zusammen mit Klara Geywitz den Außenseitern Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Doch hier habe keineswegs Scholz’ Agenda-Vergangenheit den Ausschlag gegeben, glaubt Mützenich. Sondern: „Viele Mitglieder wollten einen Parteichef, der kein Regierungsamt hat.“ Insofern sei die jetzige Nominierung zum Kanzlerkandidaten kein Widerspruch zum Basis-Votum, bei dem Scholz durchfiel. Mützenich: „Viele SPD-Mitglieder, die damals jemand anders gewählt haben, sagen heute: ‚Jetzt soll der Kandidat mit großer Erfahrung, mit hoher Kompetenz, mit hoher Sympathie der Kandidat für die Regierungsverantwortung sein.‘“

Direkt gefragt wurde die Partei dieses Mal allerdings nicht. Die Entscheidung über den Kandidaten traf Mützenich gemeinsam mit den beiden Parteichefs, Generalsekretär Lars Klingbeil – und Scholz selbst. Und das bereits vor einem Monat. Am 7. Juli habe man sich auf Scholz geeinigt, sagt Mützenich. Nun gelte es, gemeinsam ein Programm für die Wahl im kommenden Jahr zu erstellen. Der Kanzlerkandidat werde dabei eine wichtige Rolle einnehmen.

Klar ist: Den künftigen Kanzler werden die Sozialdemokraten, wenn überhaupt, nur innerhalb eines Bündnisses mit den Grünen und den Linken stellen können. Kann der moderate Scholz überhaupt eine solche Regierung leiten? „Er kann das Bündnis führen, mit dem die SPD den größten Teil ihres Wahlprogramms umsetzen kann“, sagt Mützenich. Und der Vorteil sei: Der jetzige Vizekanzler nehme Wählern aus der Mitte womöglich die Furcht vor Rot-Rot-Grün: „Olaf Scholz hat klare Prinzipien und eine langjährige Erfahrung. Gerade für Menschen, die sich vor vermeintlichen Experimenten sorgen, ist er ein Garant dafür, dass Deutschland sozial gerecht und wirtschaftlich stark bleibt“, sagt Mützenich.

Inhaltliche Streitpunkte gebe es trotzdem genug mit den potenziellen Koalitionspartnern. Einer davon ist allerdings vorerst abgeräumt. Lange Zeit beharrte Finanzminister Scholz auf der schwarzen Null, also auf den Verzicht auf eine Neuverschuldung des Bundes – auch zum Ärger von Teilen der SPD. Erst die Corona-Krise ließ Scholz davon abkehren. „Die schwarze Null war für ihn nie ein goldenes Kalb, das man umtanzt oder anbetet“, stellt Mützenich klar. „Es war für ihn eine Voraussetzung, um den Staat für eine besondere Situation – ohne dass wir wussten wann sie kommt – zu wappnen. Er hat damit recht behalten. Nun können wir aus dem Vollen schöpfen und uns den Auswirkungen der Corona-Krise entgegenstemmen.“