Unglück bei Bundeswehr : Pilot stirbt bei Kollision von Eurofightern

Nossentiner Hütte/Berlin Beim Absturz von zwei Eurofightern der Luftwaffe in Mecklenburg-Vorpommern ist einer der beiden Piloten ums Leben gekommen. Der zweite überlebte das Unglück am Montag und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

