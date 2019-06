Kollision am Himmel : Ein Toter nach Eurofighter-Absturz

Kollision am Himmel

Laage Ein Pilot der Luftwaffe stirbt bei der Kollision zweier Jets in Mecklenburg-Vorpommern.

In Mecklenburg-Vorpommern sind am Montagmittag zwei Eurofighter der Bundeswehr nach einem Zusammenstoß in der Luft abgestürzt. Dabei kam ein Pilot ums Leben, der andere Pilot wurde nach Angaben der Luftwaffe lebend aus einer Baumkrone geborgen.