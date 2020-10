Wahl am 3. November : Wahlleute wählen den US-Präsidenten

Wahl am 3. November

Washington Die Menschen in dem Land USA wählen ihren Präsidenten oder ihre Präsidentin nicht direkt. Dazwischen gibt es noch eine besondere Gruppe: die Wahlleute.

In jedem Bundesstaat gibt es eine bestimmte Anzahl von Wahlleuten. In Staaten mit vielen Menschen sind es mehr. Dort, wo nicht so viele Leute wohnen, sind es weniger. Die Wahlleute werden von den großen Parteien bestimmt, den Republikanern und den Demokraten.