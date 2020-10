Von Wirtschaft bis Mauer zu Mexiko : Wo Präsident Trump Erfolge feiern konnte

Washington Donald Trump ist einer der umstrittensten Präsidenten der Geschichte. Doch trotz zahlreicher Krisen und Kritik ist ein Sieg über Joe Biden am 3. November nicht ausgeschlossen. Denn es gibt Erfolge, für die Trump von seinen Anhängern gefeiert wird.

Wirtschaft: Bis Corona kam, rühmte sich Trump fast täglich mit der wachsenden Wirtschaft, Rekorden am Aktienmarkt oder der niedrigsten Arbeitslosenquote seit mehr als einem halben Jahrhundert. Zudem fixierte er wichtige Handelsabkommen. Die Einigung auf ein Teilabkommen mit China beruhigte den von ihm angezettelten Handelskrieg. Dann schickte das Virus die Wall Street auf Talfahrt, Millionen Amerikaner verloren ihre Jobs. Inzwischen erholt sich die Wirtschaft, schneller als erwartet.

Justiz: Die neun Richter am Obersten US-Gericht werden auf Lebenszeit ernannt – ein Drittel der Posten könnte am Ende von Trumps erster Amtszeit auf sein Konto gehen. Seit dem Tod der liberalen Richterin Ruth Bader Ginsburg drückt der Präsident aufs Tempo, ihren Posten nachzubesetzen. Republikaner und Demokraten fechten ihren Streit darüber auch deswegen so erbittert aus, weil Trumps Kandidatin Amy Coney Barrett die konservative Mehrheit auf Jahrzehnte festigen könnte.