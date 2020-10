Kommentar zu den Anschlägen in Frankreich : Die Demokratie muss sich wehren

Knut Krohn Foto: SZ/Lorenz Robby

Die Morde in Nizza treffen Frankreich mitten ins Herz. Und in einer aufgeheizten Atmosphäre, wie sie im Moment dort herrscht, werden solche Attentate zudem noch wahrscheinlicher. Durch die Äußerungen zur Krise des Islam von Präsident Emmanuel Macron und die Veröffentlichungen einer neuen Mohammed-Karikatur in der Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo fühlen sich potenzielle Attentäter geradezu bestätigt, die in ihren Augen „Ungläubigen“ anzugreifen.

