Landung in Normandie : 1802 zu 1802 nach 168 Stunden Fußball

Jubel nach dem Spiel in Winterbach. Foto: B&K/Bonenberger/

Nach sieben Tagen und Nächten haben die Kicker der Sportfreunde Winterbach und aus dem pfälzischen Wallhalben gestern ihren Weltrekordversuch im Dauerfußball erfolgreich beendet.

Den alten Rekord hatten sie schon am Montag geknackt, bis gestern schraubten sie die Messlatte für Teams, die sie im Guinessbuch der Rekorde wieder ablösen wollen, noch höher. Am Ende schafften sie in Winterbach ein Unentschieden: Das Spiel endete 1802:1802. Foto: Bonnenberger