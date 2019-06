Staatsbesuch in Großbritannien : Massenproteste gegen US-Präsident

Tausende Menschen haben gestern in London gegen den US-Präsidenten und seine Politik demonstriert – zum Teil mit bunten Trump-Puppen wie hier im Regierungsviertel Westminster. Am zweiten Tag seines Staatsbesuchs stellte der US-Präsident Großbritannien ein Handelsabkommen nach dem geplanten EU-Austritt in Aussicht.

