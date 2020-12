Bündnis in der Krise : Die Nato zwischen Reform und Dilemma

Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) will der Nato eine „Frischzellenkur“ verordnen. Auch andere wollen das. Gleichzeitig birgt der Reformplan der Allianz, die tief in der Krise steckt, neuen Zündstoff. Es dürfte dauern. Foto: AP/Clemens Bilan

Brüssel Das Bündnis will sich erneuern, steht aber auch vor neuem Streit. So geht es für die Außenminister etwa darum, wie viel USA die Allianz braucht.

Die Bauarbeiten an einer neuen Nato haben begonnen. Als Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der Allianz, am Dienstag die 30 Außenminister des Bündnisses vor ihren Bildschirmen zur Video-Konferenz begrüßte, lag das lange erwartete Werk mit dem Titel „Nato 2030 – vereint für eine neue Ära“ als erstes auf dem Tisch. Auf 67 Seiten hatten die Mitglieder einer Expertengruppe aus zehn Mitgliedstaaten (darunter der frühere deutsche Innen- und Verteidigungsminister Thomas de Maizière, CDU) 138 Vorschläge zusammengetragen, wie die Allianz aus ihrem Tief herauskommen soll.

Doch die Arbeiten an der Reform des Bündnisses dürften sich hinziehen – zumindest bis zum noch nicht terminierten Gipfeltreffen der 30 Staats- und Regierungschefs Mitte nächsten Jahres, von dem einige Optimisten schon meinen, man könne daraus ein gemeinsames Top-Event von EU und Nato machen – mit dem neuen amerikanischen Präsidenten Joe Biden als Hoffnungsträger und Ehrengast. Dabei ist noch nicht einmal klar, wie sich der künftige Herr im Weißen Haus und sein Team Richtung Europa positionieren wollen. „Wir gehen davon aus, dass mit Biden vieles besser, aber nicht alles anders wird“, sagte Maas am Dienstag. Vor allem bei den finanziellen Anstrengungen der Europäer dürfte der neue US-Präsident die Linie des bisherigen Amtsinhabers Donald Trump fortsetzen wollen. Deshalb, erklärte der Saarländer weiter, müssen „wir uns klar werden, was wir Europäer künftig leisten wollen und was die Amerikaner noch leisten werden“.