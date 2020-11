Ein Jahr als EU-Kommissionspräsidentin : Ursula von der Leyens One-Woman-Show

Brüssel Seit einem Jahr sind die EU-Kommissionspräsidentin und ihr Team im Amt. Ein Jahr, das von „beispiellosen Problemen“ geprägt war.

Als vor wenigen Wochen dann zu einem dieser Projekte die Details zuerst durchsickerten, war die Harmonie dahin. Es ging um die künftigen Grenzwerte für Pkw sowie die für Ende nächsten Jahres geplante Euro-7-Abgasnorm. Das Papier enthielt so viel technischen Unsinn, dass es den Kritikern leicht fiel, es in der Luft zu zerreißen. In dem Denkstück war beispielsweise der Grenzwert für Stickoxid so niedrig veranschlagt worden, dass die bei den Messgeräten übliche Ungenauigkeit höher war. Als von der Leyen sich der christdemokratischen Fraktion stellte, hagelte es Kritik. Der Vorfall ist typisch – nicht, weil ein Entwurf aus irgendeiner Generaldirektion an die Medien „durchgestochen“ worden war. Dafür kann niemand die Präsidentin zur Verantwortung ziehen. „Viel schlimmer war, dass sie keine Strategie und keinen Plan hatte“, erzählte ein Abgeordneter hinterher. „Sie weiß, wie man etwas verkauft, ohne zu wissen, was sie verkaufen soll“, sagen Kritiker, die von einem offenen Machtkampf in der Kommission sprechen, weil die Präsidentin und ihre Stellvertreter nicht selten gegeneinander arbeiten.