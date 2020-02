Filmikone der 50er Jahre : „Schwarzwaldmädel“ Sonja Ziemann ist gestorben

München Als „Schwarzwaldmädel“ begeisterte Sonja Ziemann das Kinopublikum der Nachkriegszeit. Später überzeugte sie in Charakterrollen.

Sie war einer der Leinwandstars der 50er Jahre: Sonja Ziemann. In den Rollen lebensfroher, mädchenhafter, unkomplizierter Frauen traf sie den Geschmack der Zuschauer. Heimatfilme wie „Schwarzwaldmädel“ und „Grün ist die Heide“ wurden zu Kassenschlagern. Private Schicksalsschläge überschatteten die glanzvolle Karriere Ziemanns. Am Montag starb sie im Alter von 94 Jahren, wie ihr Bruder am Mittwoch sagte. Zuletzt hatte sie in München gelebt.