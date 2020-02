Text aus dem Nachlass : Ein obsessiver Kampf gegen die Vergänglichkeit

Frankfurt Peter Kurzecks Roman „Der vorige Sommer und der Sommer davor“ ist posthum erschienen – und für Fans des Autors ein Segen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schreiner

Eine Schule des Sehens ist dieser Roman. Ein Lehrbuch, das uns offenbart, was wir alles falsch machen in unserem Leben – sofern wir es verlernt haben, genauer hinzusehen, ein Sensorium für die Lebensregungen unserer Umgebung zu haben und die Reichtümer eines einzelnen Tages wahrzunehmen.

Als siebter Band seiner auf mindestens zwölf Bände angelegt gewesenen autobiografischen Chronik „Das alte Jahrhundert“ war Peter Kurzecks nachgelassenes, fast 500-seitiges Romanmanuskript „Der vorige Sommer und der Sommer davor“ konzipiert – Teil eines der monomanischsten Projekte der deutschen Literatur überhaupt, das mit Kurzecks Tod 2013 im Alter von 70 Jahren infolge mehrerer Schlaganfälle jäh abriss. Kurzecks Beschreibungsfuror in Chronikgröße kreiste im Wesentlichen um die Jahre 1982 und 1983, erweitert um Rückblenden in seine Kindheit und Jugend im Dorf Staufenberg bei Gießen. Auf Abertausenden von Seiten bewahrte Kurzeck in immer neuen Anläufen und zahllosen Verästelungen dabei in erster Linie das damalige Zusammenleben mit seiner Freundin Sibylle und der gemeinsamen kleinen Tochter Carina.

Kurzecks Projekt war obsessiv und im Grunde unabschließbar. Es war weit mehr als nur der Versuch, die Zeit anzuhalten und die Momente eines Tages, Monats, Jahres in einer einzigen großen Beschwörungslitanei und Vergegenwärtigungshuldigung aufzuheben und damit – wenn man so will – zumindest für diese Dauer die Vergänglichkeit aller Existenz zu besiegen. Kurzecks Schreiben folgte in diesem wie in all seinen Romanen zugleich einem inneren Zwang beständiger Selbst- und Weltvergewisserung. 1998 begann er die mehr als drei Jahre währende Arbeit am Nachfolgeband zu „Übers Eis“, der jene 15 bzw. 16 Jahre zurückliegenden Sommermonate zurückholt, in denen Kurzeck noch mit Sibylle und Carina in Frankfurt lebte. Im November 1983 folgte die Trennung.

Nachdem Kurzecks langjähriger Verlag Stroemfeld 2018 Insolvenz anmelden musste, hat sich glücklicherweise mit Schöffling & Co ein neuer Sachwalter seines kostbaren literarischen Erbes gefunden. Kurzecks bewährte, zu Schöffling weitergewanderte Lektoren aus Stroemfeld-Zeiten, Rudi Deuble und Alexander Losse, haben dieses zweite, nachgelassene Romanmanuskript Kurzecks (2015 erschien bereits „Bis er kommt“, damals noch bei Stroemfeld) wie gewohnt sorgsam editiert und allen Kurzeck-Jüngern (und denen, die es noch werden wollen) damit einen nicht hoch genug zu schätzenden literarischen Dienst erwiesen. Denn „Der vorige Sommer und der Sommer davor“ gilt als eines seiner reichhaltigsten und versiertesten Bücher überhaupt. Letztlich entstand der Roman aus erzählerischen Umwegen, die Kurzeck zum Schließen einer erzählstrategischen Lücke seiner Jahrhundertchronik seinerzeit hatte einschlagen müssen.

Das dem Roman vorangestellte Motto „Vor uns – das gibt es. Aber nach uns, das sind dann auch wieder wir!“ greift bereits dessen in endlosen Variationen durchgespieltes Grundthema auf: Unser Dasein kehrt immer wieder zu unserem Gewesensein zurück, das unsere Gegenwart beständig unterwandert. Weil das Gestern und Heute bei Kurzeck in ständigem Austausch standen, war sein Schreiben immer beides zugleich: ein einziges unentwegtes Zurückholen und Vergegenwärtigen von Verschwundenem und darüber hinaus ein Fixieren der eigenen sprunghaften Geistesgegenwart. Eine Mischung, die nicht nur etwas Manisches, sondern auch etwas Auswegloses hatte, weil er nie hinterherkam, nie hinterherkommen konnte. Das erklärt sein unentwegtes Notieren von Einfällen, Szenen, Formulierungen, Augenblicken, Stimmungen auf Zetteln, Zigarettenschachteln, Rechnungen. Eine Ansammlung von „Goldklumpen, eine reiche Ernte“, wie es einmal heißt.

Was nicht bedeutet, dass seine Literatur Impressionen hortete. Nein, die vielleicht größte Gabe Kurzecks war es, aus diesem gigantischen Detailwust ein großes autobiografisches Zeitbildnis zu formen, das nicht zusammengestoppelt wirkt, sondern die aus Zufällen & Folgerichtigkeiten, aus Passendem & Unpassendem, Wünschen & Zwängen geformte Spur des Lebens organisch nachzeichnet. „Zweimal hin und her jeden Tag und auswendig lernen die Straße. Die Tage auch. Auswendig jeden Tag.“ Um die große Disparatheit abzubilden, die wir Leben nennen, überarbeitete Kurzeck seine Manuskripte immer und immer wieder. Es ging ihm darum, den passenden Ton zu finden und das osmotische Verhältnis zwischen Innen- und Außenleben in bezwingender Weise zu offenbaren. Das erklärt die Besessenheit seines Schreibens, das Situationen in immer neuen Anläufen Ein- und Umkreisende seiner Sprache sowie das mitunter Atemlose seiner Sätze. Umso mehr, als das Drumherum für Kurzeck beseelt ist. Ob Blätter („Immer im Herbst muss das Laub beharrlich und zäh an sich selbst und eine Weile auch an die ewige Wiederkehr glauben.“), ob Möwen („Immer und immer anders und immer. Vielleicht ist für die Möwen so die Zeit. Was die Möwen wissen. Eine Liste. Hätten das länger schon aufschreiben wollen.“) oder auch Mobiliar („Der Kühlschrank hat uns gleich wiedererkannt.“).

Was der Roman immer und immer wieder thematisiert, ist nicht nur Kurzecks fieberhaftes Schreiben selbst und sein Nicht-Ankommen-Können, sondern auch das ewige Ringen mit der Vergänglichkeit: „Sind jeden Tag hier gegangen und haben jeden Schritt, Weg, jeden Augenblick uns für immer gemerkt. Damit die Zeit nicht vergeht, sondern nur immer mehr dazu und alles soll bleiben!“ Man liest die 485 Seiten dieses nachgelassenen Romans, denen im Anhang noch weitere Notizen und Dokumente Kurzecks sowie ein Nachwort der Herausgeber beigefügt sind, nur portionsweise. Die Beschreibungslitaneien Kurzecks muss man dosiert genießen.

Drei große Erzählstränge lassen sich ausmachen: Der erste spielt im Herbst 1983. Er beinhaltet die Rückkehr von Kurzecks Freund Jürgen aus der Provence, wo dieser mit seiner Freundin Pascale bis zu beider Trennung ein Restaurant führte, nach Frankfurt. Ein weitaus längerer Romanteil zeichnet 1982 und 1983 zwei unbeschwerte Sommerreisen des Erzählers mit Sibylle und Carina in die Camargue nach. Ein dritter Strang hat jeweils die von relativer Armut, notorischem Schreiben und hingebungsvollem Herumstreunen geprägte Zeit davor und danach in Frankfurt zum Thema.

Für Kurzeck-Süchtige ist dieser aus dem Nachlass gehobene Schatz ein Segen. Die breite Mehrheit Literaturinteressierter wird damit wohl weiterhin wenig anfangen können. 500 Seiten über eine Kleinfamilie und ihren Alltag in Frankfurt bzw. in Saintes Maries de la mer, das wird ihnen nicht genügen.