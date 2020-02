Junge Komponisten : Siemens-Stiftung für Musik vergibt drei Förderpreise

München Die drei Komponisten-Förderpreise der Ernst-von-Siemens-Musikstiftung gehen in diesem Jahr an die in Berlin lebende US-Amerikanerin Catherine Lamb, an den Franzosen Samir Amarouch sowie an Francesca Verunelli aus Italien.

Die Auszeichnung für vielversprechende junge Komponisten ist mit je 35 000 Euro dotiert, wie die Schweizer Stiftung am Mittwoch in München mitteilte. In diesem Jahr vergibt die Ernst-von-Siemens-Musikstiftung, die im 1972 gegründet wurde, insgesamt 3,6 Millionen Euro an Preis- und Fördergeldern.

(epd)