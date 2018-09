später lesen Kino „Green Book“ gewinnt Filmfestival Toronto Teilen

Twittern







Beim Internationalen Filmfestival von Toronto hat das Drama „Green Book“ am Sonntag den Hauptpreis (Publikumspreis) gewonnen. In Peter Farrellys Film spielt Mahershala Ali einen Jazzpia­nisten auf einer Konzert-Tournee durch den US-Süden in den 60er Jahren.