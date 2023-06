Tipps der Verbraucherzentrale So gehen Sie gegen ungewollte Zeitschriftenabos vor

Für alle Abonnements gilt laut der Verbraucherzentrale Saarland: Die Widerrufsfrist beträgt mindestens 14 Tage und beginnt, wenn Kunden die erste Zeitschrift erhalten haben, aber nicht bevor sie ordnungsgemäß über ihr Widerrufsrecht informiert wurden – zum Beispiel per E-Mail oder Post. Der Widerruf kann formlos erfolgen – entgegen weit verbreiteter Ansicht ist eine Unterschrift nicht erforderlich, so die Verbraucherzentrale weiter. Es empfehle sich aber, einen Nachweis sicher zu stellen, beispielsweise in Form eines Briefs per Einschreiben.