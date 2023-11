Neue Streiks bahnen sich an Darum drohen im Saarland vor Weihnachten sogar leere Regale im Supermarkt

In verschiedenen anderen Branchen wurde ebenfalls gestreikt in den vergangenen Tagen oder Streiks stehen unmittelbar bevor. Am Uni-Klinikum in Homburg wird ein Teil der Pflegekräfte am Donnerstag und Freitag (23. und 24. November) in den Ausstand gehen. „Dort geht es darum, die Lücke zu den Löhnen für Beschäftigte in kommunalen Kliniken zu schließen“, erklärte dazu Thomas Müller, Leiter des Verdi-Bezirks Rheinland-Pfalz/Saar. Rund 500 Euro weniger verdienten Pflegekräfte an der vom Land getragenen Uni-Klinik im Vergleich zu ihren Kollegen in kommunalen Krankenhäuser.