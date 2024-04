Stiftung Warentest Gute Fernseher gibt es schon für unter 500 Euro

Die Fernseher werden anonym im Handel eingekauft, sodass es sich bei den getesteten Produkten nicht um Pressemuster oder Prototypen handelt. Hierbei achtet Stiftung Warentest bei den zu prüfenden Geräten besonders auf die Bildqualität der Fernseher. Das Kriterium „Bildqualität“ fließt mit 45 Prozent in das Testergebnis ein und macht damit den Großteil der Bewertung aus. Dabei werden Wiedergabequalität, Betrachtungswinkel und die Eignung in heller Umgebung beachtet, um auch in lichtdurchfluteten Räumen ein optimales Bild zu garantieren.