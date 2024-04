Stiftung Warentest Die beste elektrische Zahnbürste kostet unter 30 Euro

Insgesamt lässt sich feststellen, dass man für eine qualitativ gute elektrische Zahnbürste nicht tief in die Tasche greifen muss. Viele Modelle im unteren Preissegment oder sogar unter 30 Euro haben im Test gut abgeschnitten. Wer also bei seiner Zahnbürste etwas Geld sparen möchte, muss keine Angst haben, damit auch an der Putzleistung zu sparen, denn besonders diese ist nicht nur vergleichbar, sondern oft sogar besser als die der teuren Modelle.