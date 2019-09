Für Sportler und Familien : Lauf durch die Natur Tschechiens

Liberec In Tschechien können sich Läufer am 5. Oktober beim Liberec Nature Run beweisen. Der Lauf, der in der nordböhmischen Stadt am Fuße des Isergebirges startet und endet, führt hinaus in waldiges Gelände und über eine Hügellandschaft.

