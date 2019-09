Reisemangel : Geld zurück bei defekten Sportanlagen

Düsseldorf Werden Tennisplätze oder Pools gesperrt, ist das ärgerlich und unter Umständen auch ein echter Reisemangel.

Wer einen solchen geltend machen will, sollte Beweise sammeln. Neben Fotos und Videos können auch Zeugen helfen, die Situation zu beschreiben. Außerdem muss der Reiseveranstalter oder -vermittler informiert werden. Nicht zuständig für Mängelanzeigen sind die Hotels – es sei denn, das ist ausdrücklich in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen so festgelegt. Die Mängelanzeige beim Veranstalter sollte in Anwesenheit von Zeugen geschehen, raten die Verbraucherschützer. Kann der Mangel während der Reise nicht behoben werden, können Urlauber nach der Rückkehr den Reisepreis mindern.