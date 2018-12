Wer seine Termine digital speichert, nutzt dazu in erster Linie das Smartphone (33 Prozent), knapp jeder Zehnte setzt hauptsächlich auf die Terminplanung am Computer. Zwölf Prozent gaben an, privat überhaupt nicht mit Kalendern zu arbeiten.

Nahezu jeder vierte Kalendernutzer hat nach eigenen Angaben schon einmal einen Termin verpasst, weil er nicht rechtzeitig in seinen analogen Terminplaner geschaut hat. Aber auch Nutzer digitaler Kalenderlösungen sind nicht davor gefeit: Sie hatten zum Beispiel die Erinnerungsfunktion nicht aktiviert (acht Prozent) oder einen Termin versehentlich gelöscht (sechs Prozent).