Tipps und Erfahrungen : Mission Hausbau: Zwei Jahre Bauzeit – wie schafft man es durchzuhalten?

Foto: Lena Ziegler

Serie Mission Hausbau: Seit fast genau zwei Jahren renoviert SZ-Redakteurin Lena Ziegler mit ihrem Mann ein 60er-Jahre-Haus. Aus ihrem Alltag zwischen Staubwolken und der Bohrmaschine berichtet sie in dieser Kolumne. Heute im siebten Teil können sie endlich einziehen. Sie verrät Tipps, wie sie so lange durchhalten konnte.

Fast genau zwei Jahre ist es jetzt her, dass wir im Esszimmer unseres Hauses das rosa-geblümte Geschirr ausräumten und damit der Startschuss für unsere Mission Hausbau gefallen ist. Heute können wir endlich einziehen. Hinter uns liegen zwei Jahre mit unendlich vielen dreckverschmierten Arbeitsstunden. Die Tränen, die ich vor Verzweiflung und Wut vergossen habe, könnten mir wahrscheinlich meine geliebte Badewanne füllen. Und doch kann ich, mit absolut gutem Gewissen, lächelnd zurückblicken und bin richtig stolz auf uns.

Tipps zum Durchhalten beim Hausbau

Egal wen ihr fragt, vom Hausbau wird jeder sagen, dass es super anstrengend war und man viel gelernt hat. So richtig greifen kann aber kaum jemand, was das Learning eigentlich war. Verbucht werden kann es aber irgendwo zwischen Lebenserfahrung, Selbstvertrauen und neuen (handwerklichen) Fähigkeiten.

Wenn ich es jetzt auf eine Sache reduzieren müsste, würde ich sagen, dass ich gelernt habe durchzuhalten. Ich war sicher nie jemand, der richtig schnell aufgegeben hat. Wenn ich was wollte, konnte ich mich schon immer durchbeißen. Aber, dass ich zwei Jahre lang immer und immer wieder Dinge tue, die absolut keinen Spaß machen, ohne zu wissen, ob das, was ich tue, überhaupt am Ende gut geht: Diese Art von Durchhaltevermögen ist doch neu.

Dabei geholfen haben mir im Wesentlichen drei Dinge: ganz liebe Menschen, Vorher-Nachher Vergleiche und ein festes Datum.

Mitstreiter als Garant für einen erfolgreichen Hausbau

Die Stunden, die ich alleine in diesem Haus gearbeitet habe, sind sehr, sehr wenige. Auch mein Mann war selten alleine auf der Baustelle. Ganz oft waren wir dann gemeinsam dort. Aber in der meisten Zeit halfen uns unsere Eltern und Freunde. Und das war wirklich wichtig. Natürlich gingen dadurch einige Dinge viel schneller, es kamen neue Fähigkeiten mit dazu und wir hatten – dank der Versorgung unserer Mamas - jeden Samstag ein richtiges Mittagessen. Doch am wichtigsten war, dass wir bei dem Projekt nicht alleine dastanden. Für die Psyche war das essenziell.

Vorher-Nachher Fotos helfen beim Durchhalten

Ein wichtiger Tipp zum Durchhalten sind Vorher-Nachher Fotos. Ich selbst habe nur wenig Fotos gemacht, weil ich viel zu oft selbst gearbeitet habe und dann nicht dazu kam. Doch immer, wenn ich dachte, dass wir nicht vorankommen, unseren Zeitplan niemals einhalten können und gar keine Lust mehr hatte, dann habe ich mir auf meinem Handy Fotos angeschaut. So sah es in diesem Raum vor einem Jahr aus. So noch vor 5 Monaten. Das ist im letzten Monat alles passiert. Auch wenn es super stupide klingt. Das gab immer einen kleinen Motivations-Kick. Weil ich eben für einen kurzen Zeitpunkt nicht das große Ganze sehen musste, sondern mich an kleinen Erfolgen freuen konnte.

Foto: Lena Ziegler 10 Bilder Mission Hausbau: Vorher-Nachher-Vergleiche in unserem Wohnzimmer

Ein Einzugsdatum ist eine riesige Motivation

Uns haben am Anfang Nachbarn gefragt, wie lange wir eigentlich brauchen wollen. (Ja, ich denke, sie wollten wissen, wann sie wieder ihre Ruhe haben.) Damals habe ich einfach so aus dem Stegreif gesagt, dass ich den Weihnachtsbaum nur noch ein Jahr lang in unserer kleinen Wohnung aufstellen will. Anschließend war der „Tannenbaum 2022“ unser Ziel. Und er war immer bei allem präsent. Egal was passiert, der Tannenbaum 2022 musste klappen. Und siehe da. Es wird klappen. Weil ein ganz konkretes Ziel vorgegeben war. Eins, mit dem wir uns selbst motivierten schnell und kontinuierlich zu arbeiten und auch eins bei dem wir wussten, dass es anschließend erstmal wieder vorbei ist. Ich kann wirklich jedem empfehlen, sich ein solches zeitliches Ziel zu stecken und auch alles zu versuchen, es einzuhalten.