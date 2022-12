370 Euro : Wohngeld wird erhöht – so beantragen Sie den Mietzuschuss

Wohngeld wird erhöht – so beantragen Sie den Mietzuschuss

Der Bundesrat hat der Wohngeldreform zugestimmt. Dadurch können bis zu 1,4 Millionen weitere Haushalte den Mietzuschuss erhalten. So stellen sie den Antrag auf Wohngeld im Saarland.

Hunderttausende zusätzliche Haushalte in Deutschland werden ab Januar 2023 erstmals Wohngeld beziehen können. Der Bundesrat stimmte am Freitag, 25. November, der Reform zu. Das Statistische Bundesamt zählte für das Jahr 2020 insgesamt 618 165 Wohngeldbezieher – 5805 davon im Saarland . Mit der Wohngeldreform wird der Kreis der Wohngeldberechtigten ab dem 1. Januar 2023 bundesweit auf etwa zwei Millionen Menschen erweitert werden.

Wohngeld 2023 beantragen: So lange dauert die Bearbeitungszeit

Künftig sollen auch Menschen in den Genuss von Wohngeld kommen, die den Mindestlohn verdienen oder eine Rente in vergleichbarer Höhe haben. Nach Angaben von Stiftung Warentest dauert die Bearbeitung eines Wohngeldantrags in der Regel drei bis sechs Wochen.