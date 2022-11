Konzert in Saarbrücken : Liebe, Krieg, Volksbespaßung, Tennis: SZ-Interview mit Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow

Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow bei der Arbeit. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Saarbrücken Tocotronic? Ja, die gibt es noch. Die Meister der Hamburger Schule sind sogar sehr lebendig – und am Mittwoch mit ihrer neuen Tour in der Saarbrücker Garage zu Gast. Im SZ-Interview spricht Sänger Dirk von Lowtzow (51) über die besten Spaghetti, düstere Zeiten und das Schönste, was es gibt.