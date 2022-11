Online-Veranstaltung : Wie Dorfgemeinschaften zur Gesundheit beitragen

Geselligekeit beispielsweise, am besten noch Bewegung kombiniert, so wie beim Boule, fördert die Gesundheit. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Mehlis

Merzig-Wadern In der Reihe „Dörfer im Gespräch“ geht es im nächsten Termin um Projekte, die sich positiv auf das Wohlbefinden auswirken.

Der Landkreis Merzig-Wadern lädt am Dienstag, 29. November, 17 Uhr zur Online-Veranstaltung „Dörfer im Gespräch“ zum Thema „Gesundheitsförderung und Prävention – Dorfgemeinschaft schafft Gesundheit“ ein. Vertreterinnen und Vertreter der Dörfer im Landkreis Merzig-Wadern sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen sich in den Termin einzuschalten.

Dorfgemeinschaft schafft Gesundheit, schreibt dazu der Landkreis in seiner Pressemitteilung. Gesundheit hat viel mit Wohlbefinden, Lebensqualität und Teilhabe zu tun. Mit Austausch, Geselligkeit und Gemeinschaft, mit Bewegung, Natur, Ernährung und Entspannung, mit Körper und Geist. Von klein auf bis ins hohe Alter können wir gemeinsam etwas für unsere Gesundheit tun und das am besten vor Ort. Eine präventive Förderung der Gesundheit von jung bis alt dient der Erhaltung einer intakten und aktiven Dorfgemeinschaft und steuert zur positiven Dorfentwicklung bei. Welche Ansätze es hierbei gibt, welche verschiedenen Maßnahmen und Projekte bereits erfolgreich umgesetzt wurden und welche Erfahrungen, Fragen und Ideen hierzu in den einzelnen Dorfgemeinschaften vorliegen, wird Thema des Austauschs im Rahmen der vierten Veranstaltung der Reihe sein.