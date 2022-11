So war noch nix Ottweiler : Großmaul-Zeitung sucht wieder Beiträge

Ottweiler Karnevalsverein So war noch nix Ottweiler bringt Satire-Gazette zur Fastnachtssession 2022/23 heraus.

Auch oder gerade während der Jubiläumssession sucht der älteste Karnevalsverein im Saarland abstruse Geschichten, die es wert sind, durch den Kakao gezogen zu werden. Deshalb ruft der So war noch nix 1847 Ottweiler dazu auf, entsprechende Hinweise der Redaktion der Großmaul-Zeitung zu schicken. Alles, was den Anschein eines wiehernden Amtsschimmels aufweist, was Betrachter die vergangenen Monate zum Schmunzeln brachte, gehört in die Satire-Gazette. Ein Team des Vereins sichtet, formuliert, schreibt dann die Texte fürs Blatt, das so im Saarland einmalig ist. Es erscheint fast genauso lange, wie der Karnevalsverein existiert. Und dieser begeht in dieser Session seinen 16-x-11-jährigen Geburtstag.