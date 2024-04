Beleuchtung für die Terrasse Stufen draußen mit LED-Leuchtstreifen sichtbar machen

Achten Sie außerdem beim Kauf von Außenbeleuchtung auf deren IP-Schutzart (IP steht für Ingress Protection, also Schutz vor Eindringen). Sie setzt sich aus den Buch­staben IP und zwei Ziffern zusammen. Die erste Ziffer beschreibt den Schutz gegen das Eindringen fester Fremdkörper. Die zweite Ziffer gibt an, inwiefern das Gerät gegen Eindringen von Wasser geschützt ist, erklärt die Stiftung Warentest auf ihrer Webseite. Außenbeleuchtung sollte laut „licht.de“ mindestens mit IP 44 gekennzeichnet sein. Dann ist sie so ausgelegt, dass weder Spritzwasser noch Fremdkörper, die größer als ein Millimeter sind, hineingelangen können.