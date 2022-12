Warnung der Polizei : Falsche Polizisten erbeuten Goldmünzen – sechsstelliger Schaden

Vor allem ältere Menschen werden häufig Opfer von Telefonbetrügern. Gerade sind wieder falsche Polizisten am Werk. Und waren erneut erfolgreich mit ihrem Betrug.

In den vergangenen Tagen ist es erneut zu einer Häufung von betrügerischen Anrufen durch falsche Polizeibeamte gekommen. Dabei erbeuteten die Betrüger hohe Beträge. Die Polizei warnt die Bevölkerung nun erneut, wachsam zu sein.

Die Masche der falschen Polizisten bei Telefonbetrügern

Sechsstelliger Betrag in Sulzbach erbeutet

So kam es am 1. Oktober 2022 in Sulzbach zu einem vollendeten Betrug. Getarnt als falschen Polizeibeamte erlangten die Täter Goldmünzen im Wert eines sechsstelligen Anlagebetrages.