Skispringen : Stress-Test und Bonus-Wochen

Oslo Skispringer Karl Geiger geht mit hohen Zielen in die Schlussphase der Saison.

Mit dem Schwung des Erfolgs vom Jubiläums-Weltcup geht es für Karl Geiger in die stressigsten Wochen des Jahres. Gerade mal fünf Tage nach seinem Sieg beim 1000. Weltcup der Geschichte beginnt für Deutschlands besten Skispringer an diesem Freitag die turbulente Raw-Air-Serie in Skandinavien, bei der an zehn aufeinanderfolgenden Tagen immer gesprungen wird. „Mein Ziel ist es, wie bei der Tournee wirklich durchzuziehen, und dann bin ich schon happy mit dieser Saison. Sie ist sensationell verlaufen“, sagt Geiger.

„Es ist mit Abstand meine beste Saison, und es freut mich extrem, dass es so aufgegangen ist. Ich bin extrem zufrieden, und alles, was noch kommt, ist mehr oder weniger Bonus“, sagt der 27-Jährige vor dem Stresstest in Norwegen, der neben dem Auftakt in Oslo auch Wettbewerbe in Lillehammer, Trondheim und auf der Flugschanze in Vikersund beinhaltet. Das Duell mit dem konstant starken Kraft wird für Geiger zu einer Riesenaufgabe, denn bei einem Rückstand von 118 Zählern ist der Oberstdorfer auch auf Schützenhilfe in den verbleibenden vier Einzelspringen angewiesen.