Biathlon-Weltcup in Nove Mesto : Herrmann gewinnt „Geistersprint“ in Nove Mesto

Herrmann gewinnt „Geistersprint“ in Nove Mesto

Biathlon-Weltcup in Nove Mesto

Nove Mesto Denise Herrmann (Oberwiesenthal) hat den deutschen Biathletinnen den zweiten Saisonsieg beschert. Im "Geister-Sprint" im tschechischen Nove Mesto setzte sich die Verfolgungs-Vizeweltmeisterin am Donnerstagabend nach einer fehlerfreien Schießleistung souverän vor der Französin Anais Bescond (+27,2 Sekunden) und Lokalmatadorin Marketa Davidova (+49,7) durch.

Als Vorsichtsmaßnahme vor dem grassierenden Coronavirus hatten die zuständigen Behörden im ersten Weltcup-Rennen nach der WM in Antholz die Zuschauer komplett ausgeschlossen. Mehr als 100 000 Fans waren für die vier Tage in der Biathlon-Hochburg erwartet worden.

Für Herrmann ist es der insgesamt sechste Weltcupsieg ihrer Karriere. In dieser Saison hatte die 31-Jährige bereits das Einzelrennen im slowenischen Pokljuka gewonnen. Die fünfmalige Weltmeisterin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen war in Nove Mesto krankheitsbedingt nicht an den Start gegangen.