Tischtennis : Tischtennis-Stars erhalten auch Grand-Slam-Turniere

Lausanne Turniersystem wird 2021 Vorbild Tennis angeglichen.

Künftig sollen als Höhepunkte der neuen Serie „World Table Tennis“ (WTT) erstmals vier mit bis zu drei Millionen Dollar dotierte Top-Wettbewerbe die sogenannten „Grand Smashes“ bilden. Die Bekanntgabe der vier Premieren-Schauplätze soll im Juni erfolgen. Insgesamt plant die ITTF eigenen Angaben zufolge einen weitreichenden Umbau ihrer Turnierstruktur in weiterer Anlehnung an die Tennis-Tour. Demnach sollen unterhalb der Grand Smashes in der WTT-Champions-Serie jeweils vier Hochkaräter für Herren sowie Damen stattfinden und darunter reguläre WTT-Star-Contender- sowie WTT-Contender-Turniere angesiedelt sein. Als Endpunkt eines Turnierjahres sind die WTT Cup Finals mit den 16 erfolgreichsten Spielern der WTT-Saison vorgesehen.