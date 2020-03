Souveräner Sieg in Lahti : Geiger triumphiert im 1000. Weltcup-Springen

Lahti Im 1000. Einzelweltcup der Skisprung-Geschichte hat Karl Geiger souverän seinen sechsten Karrieresieg gefeiert. Der Oberstdorfer gewann am Sonntag beim Jubiläums-Springen im finnischen Lahti mit Bestweiten (121,5 und 130 Meter) in beiden Durchgängen vor dem Österreicher Stefan Kraft, der am Freitag gesiegt hatte.

