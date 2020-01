Slowenien ist letzter Halbfinalist : Deutschland trifft im Spiel um EM-Platz fünf auf Portugal

Malmö Titelverteidiger Spanien trifft im Halbfinale der Handball-Europameisterschaft an diesem Freitag (18 Uhr) in Stockholm auf Slowenien. Im zweiten Halbfinale spielt anschließend um 20.30 Uhr Vize-Weltmeister Norwegen gegen Kroatien.

Diese Paarungen ergaben sich durch den 33:30 (14:13)-Erfolg der Norweger im abschließenden Hauptrundenspiel am Mittwochabend in Malmö gegen die Slowenen. Bester Werfer der Norweger, die Superstar Sander Sagosen schonten, war Kevin Gulliksen von Bundesligist GWD Minden mit sieben Treffern.

Zuvor hatte sich Portugal durch einen 34:26 (16:14)-Sieg gegen Ungarn das Spiel um den fünften Platz gesichert, in dem am Samstag (16 Uhr/ONE und sportschau.de) in Stockholm Deutschland der Gegner sein wird. Das Überraschungsteam der Portugiesen war mit einem Sieg im Gruppenspiel gegen Frankreich fulminant ins Turnier gestartet. Das letzte deutsche Hauptrundenspiel gegen Tschechien war bei Redaktionsschluss noch nicht beendet.