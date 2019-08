Handball-Supercup : „Das Derby ist europaweit das beste“

Düsseldorf Der Supercup im Handball war schon immer eine reizvolle Angelegenheit. Diesmal hat das Spiel der SG Flensburg-Handewitt gegen den THW Kiel einen besonderen Hintergrund. Meister und Meisterschaftsfavorit feiern Jubiläum.

Sie sind erbitterte Rivalen, wünschen sich gegenseitig nicht immer das Beste, brauchen aber einander. Die Handball-Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt und THW Kiel feiern an diesem Mittwoch (19.30 Uhr) ein Jubiläum. Das 100. Nordderby steht an – und das in einem außergewöhnlichen Rahmen: Supercup in Düsseldorf. Mit dem Duell Meister gegen Pokalsieger ist das Jubiläum pikant gewürzt.