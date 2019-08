Handball : Bundesliga wünscht sich Qualifikation für Olympia 2020

Stuttgart Zum Start der neuen Saison der Handball-Bundesliga haben die Verantwortlichen fast aller Clubs einen Wunsch an die Nationalmannschaft: Sie soll sich unbedingt für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifizieren.

„Eine Olympia-Teilnahme ist von elementarer Bedeutung“, sagt Geschäftsführerin Jennifer Kettemann von den Rhein-Neckar Löwen. In einer Umfrage bezeichneten 14 von 16 Geschäftsführern – zwei Clubs nahmen nicht teil – eine Olympia-Qualifikation als enorm wichtig für die Liga. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop könnte das über zwei Wege schaffen. Entweder sie gewinnt die EM im Januar in Norwegen, Österreich und Schweden. Oder sie sichert sich das Ticket ein paar Wochen danach über ein Qualifikationsturnier, das vermutlich in Deutschland ausgetragen würde.