Frauenfußball im Saarland : Frauenteams von SVE und FCS erreichen zweite DFB-Pokal-Runde – Riegelsberg ist raus

Elversberg/Riegelsberg/Saarbrücken Die Frauen der SV Elversberg und des 1. FC Saarbrücken siegen in der ersten DFB-Pokalrunde. Der 1. FC Riegelsberg scheitert hingegen in Runde eins.

Die Regionalliga-Fußballerinnen der SV Elversberg und des 1. FC Saarbrücken haben am Sonntag die zweite Runde im DFB-Pokal der Frauen erreicht. Elversberg gewann im Stadion an der Kaiserlinde mit 3:0 (3:0) gegen Ligarivale 1. FFC Niederkirchen.

Saisonstart im Frauenfußball : Frauen-Teams aus dem Saarland greifen am Sonntag im DFB-Pokal an

Zittersieg für die FCS-Frauen gegen Hegnach

Die FCS-Frauen zitterten sich gegen Süd-Regionalligist SV Hegnach eine Runde weiter. Nach dem frühen 0:1 durch Gina Rilling (8.) schaffte die Elf von Trainer Taifour Diane vor 250 Zuschauern rasch die Wende: Akane Yatsugi wurde vom Gegner angeschossen, mit Glück prallte der Ball zum Ausgleich ins Netz (12.). Kurz darauf setzte die neue FCS-Torfrau Johanna Wende per Abschlag Kapitänin Lena Ripperger in Szene, deren Kopfballvorlage Leonie Stöhr zum 2:1 nutzte (19.). Vor der Pause legte Lily Kintzig nach Querpass von Marie Steimer das dritte Tor nach (39.). In Hälfte zwei mussten die FCS-Frauen nach dem 2:3 durch Silvana Arcangioli per Strafstoß (65.) zittern, brachten den Vorsprung aber über die Zeit. „Wir haben nach dem 0:1 den Kopf nicht hängen lassen, haben den Kampf angenommen und am Ende verdient gewonnen“, resümierte Diane.