Fußball-Europameisterschaft 22 : Saarländerin Lena Lattwein hofft auf Startelf-Einsatz gegen Finnland

London Die Saarländerin Lena Lattwein hat bereits ein Tor bei der EM in England erzielt. Gegen Finnland hofft sie jetzt auf ihren nächsten Einsatz. Bundestrainerin Voss-Tecklenburg muss sich dagegen schonen.

Martina Voss-Tecklenburg muss zwei Tage vor dem abschließenden EM-Gruppenspiel der deutschen Fußballerinnen kürzertreten. Wegen einer Migräne fehlte die Bundestrainerin beim Training am Donnerstagvormittag in London-Brentford, beim Duell mit Finnland am Samstag (21 Uhr/ZDF und DAZN) in Milton Keynes soll sie nach der Schonung aber wieder einsatzbereit sein.