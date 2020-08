Frauenfußball : FCS-Frauen mit Losglück in erster DFB-Pokalrunde

Die Damen-Mannschaft des 1. FC Saarbrücken von Trainer Taifour Diane trifft in der ersten DFB-Pokal-Runde auf den SV Gottenheim. Foto: Andreas Schlichter

Saarbrücken Die Frauen des Fußball-Zweitligisten 1. FC Saarbrücken treffen in der ersten Runde des DFB-Pokals auf den SV Gottenheim. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Zudem sind zwei weitere saarländische Mannschaften in Runde eins vertreten.

Der erste Pflichtspiel-Gegner der Frauen des 1. FC Saarbrücken nach der langen Corona-Pause steht fest: Wie die Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals am Dienstag ergab, spielt der Zweitligist am 27. September beim SV Gottenheim aus der Oberliga Baden-Württemberg. Der noch zu ermittelnde Saarlandpokalsieger trifft auf den Gewinner des Baden-Pokals, den TSV Amicitia Vierheim oder den Karlsruher SC.

Der saarländische Pokalsieger wird ab diesem Mittwoch gesucht. Im letzten noch auszutragenden Viertelfinale empfängt Verbandsligist SC Falscheid den Regionalligisten und Titelverteidiger SV Göttelborn (18.30 Uhr), der dank eines direkten Startplatzes sicher an der ersten DFB-Pokal-Runde teilnehmen darf und dort beim Ligakonkurrenten TuS Wörrstadt antreten muss.