Deutsches Team nach 1:0-Sieg weiter : Algarve-Cup: DFB-Frauen starten mit 1:0 gegen Schweden

Faro Mit einer gelungenen Revanche gegen ihr WM-Schreckgespenst haben die deutschen Fußballerinnen das Länderspieljahr eingeläutet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gewann zum Auftakt des Algarve-Cups mit 1:0 (1:0) gegen Schweden – eben jenen Gegner, der dem Olympiasieger durch den WM-Viertelfinal-K.o. acht Monate zuvor das bittere Olympia-Aus eingebrockt hatte.

Rückkehrerin Svenja Huth (34.) traf am Mittwochabend im spärlich besetzten Estadio Algarve von Faro für die verjüngte DFB-Auswahl, die nach vierjähriger Abstinenz den vierten Turniersieg beim Einladungsturnier in Portugal anstrebt. Deutschland bestimmte zwar klar das Spiel, oftmals haperte es jedoch noch gewaltig an der Abstimmung. Die Schwedinnen lauerten auf Fehler im deutschen Spielaufbau. Nach dem abgefälschten Abstauber der eifrigen Vize-Kapitänin Huth blieb es bis zum Ende beim 1:0.