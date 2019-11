Rekord in Wembley? : Deutsche Frauen freuen sich auf 90 000 Zuschauer

Rekord in Wembley?

London 90 000 verkaufte Tickets für den Klassiker England gegen Deutschland im Londoner Wembleystadion versprechen einen Europarekord im Frauenfußball (bislang 80 203 beim Olympia-Finale 2012 in Wembley).

Bisher lag die Weltbestmarke von 90 185 Zuschauern beim WM-Finale 1999 in den USA. Im Kader steht auch Lena Lattwein (Hoffenheim) aus Hüttigweiler. Für Leonie Maier und Pauline Bremer ist das historische Länderspiel zum Jahresabschluss am Samstag (18.30 Uhr/Eurosport) „eine Art Heimspiel“, sagt Maier. Sie spielt seit Sommer beim FC Arsenal in London, Bremer seit 2017 bei Manchester City.