Frauen-WM in Frankreich : Gegen Südafrika soll der Gruppensieg her

Gegen Südafrika soll der Gruppensieg her

Frauen-WM in Frankreich

Montpellier Die DFB-Fußballerinnen wollen im dritten WM-Spiel den spielerischen Sand aus dem Getriebe bekommen.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg schlürfte unter Palmen einen Eiskaffee, Melanie Leupolz wollte am liebsten gleich ins Mittelmeer springen: Erholt durch das Urlaubsfeeling beim Strandausflug soll bei den deutschen Fußballerinnen der Sand aus dem Getriebe verschwinden.

Im dritten WM-Spiel gegen Südafrika an diesem Montag (18 Uhr/ARD und DAZN) reicht ein Remis zum so wichtigen Gruppensieg, um Titelverteidiger USA aus dem Weg zu gehen. Doch der schon für das Achtelfinale qualifizierte zweimalige Weltmeister will vor der K.o.-Runde dringend Selbstvertrauen tanken.