Vor dem deutschen Auftaktspiel bei der Frauenfußball-WM : Deutsche Spielerinnen fühlen sich gerüstet

Gianni Infantino hat für den Frauenfußball neue Wettbewerbe angekündigt. Am Tag des Eröffnungsspiels der WM 2019 in Frankreich regte der Schweizer die Schaffung einer Weltliga für Nationalmannschaften und einer Club-WM an. „Wir wollen viel mehr tun“, sagte der Präsident des Weltverbandes Fifa am Freitag. Er habe schon vor vier Jahren eine Weltliga vorgeschlagen, „weil die Spiele der Nationalteams wie ein Katalysator auf den Frauenfußball wirken“, sagte Infantino: „Unglücklicherweise wurde dieses Projekt blockiert. Aber ich kann nun ankündigen, dass wir es wieder auf den Tisch bringen.“