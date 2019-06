Frauenfußball-WM : Däbritz schießt Deutschland zum zweiten Sieg

Valenciennes DFB-Frauen schlagen bei der WM Spanien wie schon zuvor China mit 1:0. Schwächen in der Abwehr, dann Steigerung nach der Pause.

Im letzten Gruppenspiel am Montag um 18 Uhr in Montpellier (ARD) gegen den WM-Neuling Südafrika reicht dem Olympiasieger ein Punkt zum Gruppensieg. Damit würde die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wahrscheinlich ein Achtelfinale gegen den Titelverteidiger und Topfavoriten aus den USA vermeiden.

Vor 20 761 Zuschauern in Valenciennes spielten die Deutschen zunächst ohne klassische Nummer 10. Die Last des Spielaufbaus sollte auf mehrere Schultern verteilt werden. Der Rekord-Europameister kam allerdings nicht gut in die Partie. Die Spanierinnen bestimmten das Geschehen. Die deutsche Defensive offenbarte große Schwächen, Nahikari García hätte in der 14. Minute die Führung für die Mannschaft von Trainer Jorge Vilda erzielen müssen. Nur zwei Minuten später vergab Silvia Meseguer für Spanien. Die starke Torhüterin Almuth Schult musste mehrfach retten, sie strahlte Ruhe und Sicherheit aus. Nach vorne brachte das verunsichert wirkende DFB-Team, dem in allen Mannschaftsteilen die Abstimmung fehlte, so gut wie nichts zustande.