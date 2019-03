Sport hat nicht nur körperlich positive Effekte, sondern bietet auch ein gutes Umfeld, um sich mental zu regenerieren. Das ist bekannt. Und auch das: Kinder brauchen Bewegung, Spiel, Spannung, Spaß und Freiraum zur Kreativität. Das alles bietet der DJK Oberthal allen Grundschulkindern, die an dem Projekt „Fit in die Ferien“ und somit an den ganz besonderen Spielenachmittagen teilnehmen möchten.

Und dafür ist die DJK nun vom Energieversorger Energis zum Verein des Monats Februar ausgezeichnet worden. Mit durchschnittlich mehr als 50 Kindern wird das Angebot des Oberthaler Vereins sehr gut angenommen, heißt es von Seiten der DJK. Geboten wird unter anderem eine große Abenteuerspielelandschaft in der Bliestalhalle in Oberthal mit einem Kletterparcours, Geschicklichkeitsübungen, Ballstationen und an den Handball angelehnte, gemeinschaftliche Spiele.

Mit dem Gewinn aus der jetzigen Ernennung zum Verein des Monats möchte der Verein nach eigenen Angaben die Verpflegung und Teilnahmegeschenke für die Kinder finanzieren.