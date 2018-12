später lesen Polizei Einbrecher steigen durch Fenster in Gaststätte FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern







(red) Durch ein Fenster sind zwei unbekannte Täter am gestrigen Montag um 2 Uhr in eine Gaststätte in der Oberen Kaisterstraße eingestiegen. Im Gastraum haben sie mehrere Geldspielautomaten aufgebrochen. Von red